Hoy en Corrientes comenzamos el día con un clima de temperatura mínima de 8.2°C. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso y se mantendrá así hasta el mediodía. Se estima que la velocidad del viento alcanzará un promedio de 9 km/h a lo largo del día, creando un ambiente fresco pero agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

En la tarde y noche, las condiciones permanecerán similares con una temperatura máxima que alcanzará los 18.8°C. Algunos momentos del día podrían presentar cielo más despejado y vientos ligeros. La humedad relativa del ambiente alcanzará un valor máximo de 94%, haciendo que las condiciones sean algo húmedas, pero sin probabilidades de precipitaciones.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 17 de febrero de 2026

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, hoy el sol saldrá a las 07:42 y se pondrá a las 18:08.