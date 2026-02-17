El clima en Jujuy hoy se presentará con condiciones de cielo parcialmente nuboso desde la mañana. Las temperaturas se moverán desde una mínima de 4.2°C hasta alcanzar 18.4°C. La humedad rondará el 85%, creando un ambiente ligeramente húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde, la situación se mantendrá similar, con pocas variaciones de temperatura. Aunque no se esperan lluvias, las condiciones meteorológicas indican que los vientos podrán alcanzar una velocidad máxima de 10 km/h, soplando con cierta intensidad. A medida que la tarde avanza hacia la noche, el cielo mantendrá su tendencia parcialmente nubosa, y el viento se mantendrá constante, aportando frescura al ambiente vespertino.