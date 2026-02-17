Hoy, el clima en Mendoza se presentará con condiciones variables a lo largo del día. Durante la mañana, se espera que el cielo esté parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas alrededor de 6.6°C. Las probabilidades de precipitación son bajas, por lo que las actividades al aire libre no se verán afectadas notablemente. Los vientos a lo largo de la mañana estarán soplando a una velocidad máxima de 22 km/h, lo que generará una sensación térmica algo más fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En la tarde, las condiciones se mantendrán estables, con máximas que podrían alcanzar 17.5°C. Aunque el cielo permanecerá parcialmente nuboso, no se esperan precipitaciones significativas. La humedad rondará el 62%, proporcionando un ambiente moderado sin un exceso de pesadez. En cuanto al viento, se prevé que las ráfagas sean algo más intensas, pudiendo llegar a alcanzar una velocidad de 33.6 km/h.

Observaciones astronómicas

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 8:05 y se pondrá a las 18:35. Estos horarios brindan un amplio margen para disfrutar de actividades al aire libre bajo la luz del sol. Además, no se esperan nublados densos que puedan obstruir la vista del cielo.