En Neuquén, durante la mañana de este clima de martes, se observará un cielo parcialmente nuboso que marcará la pauta del clima. Las temperaturas van a moverse entre un mínimo de 4.9°C y un máximo de 17°C. No se espera precipitación a lo largo del día, lo que sugiere condiciones estables y agradables para realizar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Al avanzar hacia la tarde, se mantendrán condiciones similares. Se anticipan vientos que alcanzarán ráfagas de hasta 27 km/h, lo que puede generar una sensación térmica más fresca, especialmente al caer la noche. Aun así, el clima continuará siendo ideal para disfrutarlo. La humedad se mantendrá alrededor del 35%, contribuyendo a una sensación térmica confortable durante todo el día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 17 de febrero de 2026

Los habitantes de Neuquén podrán presenciar el amanecer a las 08:47, brindando la oportunidad perfecta para quienes disfrutan de las primeras horas del día. El ocaso está previsto para las 18:16, permitiendo una jornada completa de luz natural para los que necesitan planificar sus tareas diarias.