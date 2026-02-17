Hoy en Salta, el clima será mayormente despejado al amanecer, con temperaturas mínimas de 3.4°C. A medida que el sol avance, la sensación térmica aumentará gradualmente. Aquellos que salgan temprano encontrarán un viento ligero soplando desde el norte a una velocidad de 8 km/h, lo cual hará que la jornada sea fresca pero no incómoda.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde, las condiciones se mantendrán similares con el cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 21.2°C. Estos incrementos de temperatura junto con la humedad relativa alrededor del 47% brindarán una tarde agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda tener en cuenta que un viento más fuerte podría aparecer al caer la noche, alcanzando ráfagas de 9 km/h, que podrían generar un ambiente más fresco para la noche salteña.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 17 de febrero de 2026

Las observaciones astronómicas para este día indican que el amanecer se producirá a las 8:03 y el atardecer será a las 18:02, proporcionando así alrededor de 9 horas de luz solar. Para aquellos interesados en la salida de la luna, esta se espera a las 7:28 de la mañana y la puesta será a las 18:02, completando el ciclo lunar visible del día.