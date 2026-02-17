Clima en Santa Cruz

Hoy, el clima en Santa Cruz se presenta con condiciones de parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas serán bastante frías, con una mínima esperada de 3.4°C. La humedad relativa será notable, manteniéndose en el 80%. La velocidad del viento alcanzará los 25 km/h, aumentando la sensación de frescura en la región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde, el clima continuará con características similares, el cielo seguirá parcialmente nublado y las temperaturas alcanzarán un máximo de 7.3°C. Para la noche, el pronóstico indica que la nubes se mantendrán, sin cambios significativos en la temperatura. Los vientos tendrán una velocidad promedio de 22 km/h. Se recomienda a la población mantenerse abrigada y tomar precauciones al salir al aire libre.