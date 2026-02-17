El clima de hoy en Tierra del Fuego promete ser variable. Durante las horas de la mañana, el cielo estará mayormente despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la región. Aunque las temperaturas mínimas alcanzarán los -0.6°C, se prevé una sensación térmica algo más alta gracias a la humedad del 96%. Además, los vientos del suroeste soplarán con una velocidad máxima de 22 km/h, lo que podría generar ligeras ráfagas de aire fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Al llegar la tarde, las condiciones cambiarán favorablemente. Se mantendrá un cielo parcialmente nuboso, pero las temperaturas máximas alcanzarán los 2.9°C. Esto, combinado con un aumento en la intensidad del viento, podría generar oleajes en las costas, por lo que se recomienda precaución para quienes planean actividades al aire libre. En la noche, el ambiente se tornará más frío, volviendo a acercarse a las temperaturas mínimas del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 17 de febrero de 2026

En términos de observaciones astronómicas, el amanecer está previsto para las 9:54 AM, mientras que el ocaso se producirá a las 5:12 PM. Estos horarios proporcionan una buena cantidad de luz diurna para aprovechar las actividades matutinas y vespertinas. El índice UV será moderado, por lo que se sugiere el uso de protección solar adecuada.