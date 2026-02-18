Hoy en Córdoba, el clima presentará condiciones parciales de nubes y ver detalles. La temperatura mínima será de 7.3°C, alcanzando máximas cercanas a los 21.9°C. La brisa estará presente con vientos de hasta 19 km/h, mientras que la humedad relativa variará, afectando la sensación térmica.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En horas de la tarde y noche, se espera que el cielo permanezca parcialmente cubierto, pero sin indicios de lluvias significativas. La temperatura se mantendrá elevada, con una presión atmosférica en moderados niveles debido a la alta presión en el área. Se aconseja prestar atención al tránsito vehicular debido a la visibilidad reducida en ciertas áreas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 18 de febrero de 2026

Para los amantes de las observaciones astronómicas, el sol en Córdoba saldrá a las 08:12 y se pondrá a las 18:21. Momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre antes de que el día termine.