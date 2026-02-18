Hoy en Jujuy, el clima estará caracterizado por nubes dispersas, un panorama agradable para el inicio del día. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 4.2°C, destacándose la frescura de la mañana junto a una humedad del 46%. Se espera que los vientos tengan una velocidad máxima de 10 km/h, moviendo las hojas, sin complicaciones mayores.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

En la tarde, las temperaturas se elevarán hasta los 18.4°C, creando un ambiente templado. La posibilidad de precipitaciones es nula, por lo que se garantiza una tarde seca. A medida que la noche avanza, las condiciones permanecerán estables, con un viento que puede alcanzar los 13 km/h y una humedad del 46%.

Observaciones astronómicas

El sol saldrá a las 07:26 y se ocultará a las 18:41. Estos horarios son óptimos para disfrutar de las actividades al aire libre durante el día.