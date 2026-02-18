Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este miércoles 18 de febrero de 2026
Clima hoy
Hoy en Jujuy, el clima estará caracterizado por nubes dispersas, un panorama agradable para el inicio del día. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 4.2°C, destacándose la frescura de la mañana junto a una humedad del 46%. Se espera que los vientos tengan una velocidad máxima de 10 km/h, moviendo las hojas, sin complicaciones mayores.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
En la tarde, las temperaturas se elevarán hasta los 18.4°C, creando un ambiente templado. La posibilidad de precipitaciones es nula, por lo que se garantiza una tarde seca. A medida que la noche avanza, las condiciones permanecerán estables, con un viento que puede alcanzar los 13 km/h y una humedad del 46%.
Observaciones astronómicas
El sol saldrá a las 07:26 y se ocultará a las 18:41. Estos horarios son óptimos para disfrutar de las actividades al aire libre durante el día.