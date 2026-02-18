Hoy en Mendoza, el clima se presentará predominantemente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas estarán cercanas a los 6.6°C, esperándose que el cielo esté parcialmente nublado con probabilidades de precipitaciones que son nulas. La humedad relativa rondará el 63%, haciendo que el ambiente sea confortable para todas las actividades. Los vientos alcanzarán velocidades de hasta 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para la tarde y noche, las temperaturas máximas alcanzarán los 17.5°C, manteniéndose el cielo mayormente nublado. Los vientos moderados, con ráfagas que podrían llegar hasta los 13 km/h, darán una sensación térmica refrescante. La probabilidad de precipitación es baja, ofreciendo una jornada tranquila.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 18 de febrero de 2026

La salida del sol se producirá a las 08:05, marcando el inicio de un día que promete condiciones climáticas favorables. El atardecer llegará a las 18:35, brindando un espectacular ocaso que se podrá disfrutar plenamente dado el cielo parcialmente despejado.