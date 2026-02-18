Este miércoles en Salta, el clima durante la mañana comenzará con temperaturas mínimas de 3.4°C, esperando un escenario de cielo parcialmente nuboso. La humedad será notoriamente alta, alrededor del 91%, complicando parcialmente la respiración para algunos. A medida que avanzamos hacia el mediodía, es probable que el ambiente se mantenga con condiciones similares, sin precipitaciones significativas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde, las temperaturas en la región de Salta aumentarán gradualmente alcanzando los 21.2°C como temperatura máxima. Se espera que el cielo siga parcialmente nuboso. Los vientos alcanzarán velocidades de hasta 8 km/h, lo cual ameniza la tarde. Hacia la noche, las condiciones climáticas se mantendrán estables, con cielos parciales y temperaturas que permanecerán agradables para el desarrollo de cualquier actividad al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 18 de febrero de 2026

La salida del sol en Salta está prevista para las 08:03 de la mañana, y se espera que se oculte a las 18:40.