El clima en San Juan para este miércoles 18 de febrero de 2026 anticipa un día parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 9.2°C, mientras que el viento soplará con fuerza, alcanzando hasta los 11 km/h. La sensación térmica será fresca, por lo que se recomienda llevar un abrigo ligero al salir.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde y noche, se espera que el clima mejore ligeramente con las temperaturas acercándose a los 20.4°C. Aunque las nubes seguirán presentes, la velocidad del viento disminuirá, estabilizándose alrededor de 16 km/h. La humedad será moderada, alcanzando un porcentaje máximo del 61%, lo que proporcionará un ambiente más cómodo y menos húmedo.

Finalmente, las condiciones para observaciones astronómicas pueden no ser ideales debido a la nubosidad, pero aún se puede disfrutar de un cielo interesante mientras las nubes permiten ver algunos astros.

Recuerda siempre consultar las actualizaciones del pronóstico para estar preparado ante cualquier cambio en las condiciones del clima.