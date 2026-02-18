Hoy en Santa Cruz, el clima estará marcado por una leve llovizna durante la mañana, con un cielo que se mantendrá parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas llegarán a los 3.4°C, aportando un ambiente fresco al inicio del día. Se recomienda llevar un abrigo ligero si planea salir durante estas horas tempranas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde, el clima seguirá mostrando cielos parcialmente cubiertos, con las temperaturas alcanzando un máximo de 7.3°C. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, con un índice del 0%, los vientos soplarán desde el noroeste con una velocidad media de 25 km/h, por lo que se aconseja precaución en áreas expuestas al viento.

Hacia la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado. La humedad relativa alcanzará un 80%, lo que podría aumentar la sensación de frío. Asegúrese de ajustar su vestimenta acorde para evitar cualquier incomodidad.