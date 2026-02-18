Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este miércoles 18 de febrero de 2026
Clima actual
Hoy en Santa Cruz, el clima estará marcado por una leve llovizna durante la mañana, con un cielo que se mantendrá parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas llegarán a los 3.4°C, aportando un ambiente fresco al inicio del día. Se recomienda llevar un abrigo ligero si planea salir durante estas horas tempranas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Por la tarde, el clima seguirá mostrando cielos parcialmente cubiertos, con las temperaturas alcanzando un máximo de 7.3°C. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, con un índice del 0%, los vientos soplarán desde el noroeste con una velocidad media de 25 km/h, por lo que se aconseja precaución en áreas expuestas al viento.
Hacia la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado. La humedad relativa alcanzará un 80%, lo que podría aumentar la sensación de frío. Asegúrese de ajustar su vestimenta acorde para evitar cualquier incomodidad.