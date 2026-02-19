Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 19 de febrero de 2026
Clima y Tiempo
Cómo estará el clima durante la mañana en Buenos Aires
En la mañana de Buenos Aires, el clima presentará cielos parcialmente nubosos con una temperatura mínima que rondará los 5.6°C. Con vientos suaves soplando a unos 10 km/h, las condiciones serán agradables para quienes disfruten de un paseo temprano.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su pico alrededor de los 15.7°C, acompañadas de un cielo parcialmente cubierto. Al avanzar hacia la noche, el clima mantendrá el mismo patrón, con vientos estables y cielo parcialmente nublado. La humedad máxima esperada es del 92%, haciendo que el ambiente se sienta un poco más denso.