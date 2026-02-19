Para este jueves 19 de febrero de 2026, Catamarca amanecerá con cielo parcialmente nuboso y temperaturas frescas que se situarán entre los 6.4°C y 23.7°C. El clima presentará condiciones agradables durante la mañana, con una humedad del 65% que aportará una sensación de frescura al ambiente. Se espera que el viento sople del este a una velocidad máxima de 16 km/h, lo que puede sentir algunas ráfagas en ciertas ocasiones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En horas de la tarde, las temperaturas continuarán ascendiendo hasta alcanzar una máxima de 23.7°C, manteniéndose el cielo con intervalos nubosos. A medida que avance la jornada, se recomienda tomar precauciones ante posibles cambios de intensidad del viento, el cual se espera que se mantenga moderado. No se anticipan precipitaciones significativas, aunque no se descarta la posibilidad de algunas lloviznas esporádicas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 19 de febrero de 2026

Catamarca verá el amanecer a las 08:12 y el atardecer llegará a las 18:33, proporcionando un día suficientemente largo para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tomen en cuenta las precauciones por el sol. La fase lunar actual es creciente, iluminando la noche con un suave resplandor, ideal para aficionados a las observaciones astronómicas.