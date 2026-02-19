Para este jueves 19 de febrero de 2026, el clima en Chubut se presenta con condiciones en donde predomina un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas en esta franja horaria fluctuarán entre los 7.3°C y 14.7°C, generando una sensación primaveral para quienes disfruten del aire libre. La humedad alcanzará un máximo del 79%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta ligeramente más fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Mientras la jornada avanza, los chubutenses podrán disfrutar de una tarde similar a la mañana, manteniéndose las condiciones del cielo parcialmente nuboso a lo largo del día. Las temperaturas seguirán una tendencia templada, garantizando un día agradable para realizar actividades al aire libre. Llama la atención la velocidad del viento, que podría alcanzar hasta 31 km/h, asegurando un ambiente movido, por lo que se recomienda mantener precaución al conducir

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 19 de febrero de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol realizará su salida a las 8:49. Por la tarde, se despedirá alrededor de las 17:51, dejando paso al crepúsculo para los aficionados de los paisajes vespertinos.