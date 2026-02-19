Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este jueves 19 de febrero de 2026
Meteorología actual
Hoy en Córdoba, el clima se presentará con condiciones mayormente tranquilas por la mañana. Se esperan cielos parcialmente nubosos con temperaturas mínimas alrededor de los 7.3°C. A esta hora, la humedad se mantendrá relativamente baja, lo que proporcionará una sensación agradable.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
Durante la tarde, el clima continuará siendo parcialmente nuboso, pero con un aumento en las temperaturas que alcanzarán un máximo de 21.9°C. No obstante, no se espera precipitación significativa. La noche traerá consigo una leve disminución de la temperatura, mientras el cielo permanece mayormente despejado.
Los vientos se manifestarán a lo largo del día con una velocidad promedio de 15 km/h, lo que puede generar una sensación térmica ligeramente diferente a la temperatura registrada.