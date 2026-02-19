Hoy en Córdoba, el clima se presentará con condiciones mayormente tranquilas por la mañana. Se esperan cielos parcialmente nubosos con temperaturas mínimas alrededor de los 7.3°C. A esta hora, la humedad se mantendrá relativamente baja, lo que proporcionará una sensación agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde, el clima continuará siendo parcialmente nuboso, pero con un aumento en las temperaturas que alcanzarán un máximo de 21.9°C. No obstante, no se espera precipitación significativa. La noche traerá consigo una leve disminución de la temperatura, mientras el cielo permanece mayormente despejado.

Los vientos se manifestarán a lo largo del día con una velocidad promedio de 15 km/h, lo que puede generar una sensación térmica ligeramente diferente a la temperatura registrada.