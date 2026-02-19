Hoy en Corrientes, el clima comenzará con una sensación de frescura en la mañana debido a las temperaturas mínimas que alcanzarán los 8.2°C, acompañadas de un cielo parcialmente nuboso. Aunque no se prevé lluvia, la humedad oscilará en torno al 44%, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Los vientos se mantendrán con una velocidad máxima de alrededor de 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

A medida que avance el día, la temperatura aumentará progresivamente para alcanzar los 18.8°C durante la tarde, aún con un cielo parcialmente cubierto sin probabilidad de precipitaciones. La noche seguirá este patrón con condiciones secas y vientos más suaves. El índice de humedad será considerablemente alto a lo largo del día, alcanzando hasta el 94%. Este jueves, no te olvides de llevar algo abrigado si planeas salir por la mañana.