Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este jueves 19 de febrero de 2026
Clima diario
En la mañana de hoy, Formosa presentará un clima con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas estarán en 7.9°C. La humedad será elevada, mientras que los vientos alcanzarán una velocidad de hasta 9 km/h. La sensación será fresca, por lo que es recomendable vestirse en capas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa
Durante la tarde, las condiciones continuarán siendo de cielos parcialmente cubiertos con una máxima de 20.5°C. En la noche, la temperatura descenderá ligeramente, pero se mantendrá agradable. El viento se intensificará, con ráfagas que podrían llegar a los 17 km/h. No se espera precipitación para el resto del día.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 19 de febrero de 2026
Para quienes deseen realizar observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 07:37 y se pondrá a las 18:08. Es un buen momento para contemplar la luna en fase creciente.