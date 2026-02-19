En la mañana de hoy, Formosa presentará un clima con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas estarán en 7.9°C. La humedad será elevada, mientras que los vientos alcanzarán una velocidad de hasta 9 km/h. La sensación será fresca, por lo que es recomendable vestirse en capas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Durante la tarde, las condiciones continuarán siendo de cielos parcialmente cubiertos con una máxima de 20.5°C. En la noche, la temperatura descenderá ligeramente, pero se mantendrá agradable. El viento se intensificará, con ráfagas que podrían llegar a los 17 km/h. No se espera precipitación para el resto del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 19 de febrero de 2026

Para quienes deseen realizar observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 07:37 y se pondrá a las 18:08. Es un buen momento para contemplar la luna en fase creciente.