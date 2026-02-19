Clima para la mañana de hoy en Jujuy

Esta mañana en Jujuy el clima se presentará con cielos despejados. Las temperaturas mínimas se ubicará en 4.2°C, mientras que los vientos serán moderados con ráfagas que alcanzarán velocidades de hasta 13 km/h. La humedad relativa estará en torno al 85%, lo que podría generar una sensación térmica más fría.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde, las temperaturas subirán a un máximo de 18.4°C acompañado de cielo parcialmente nuboso. Los vientos aumentarán ligeramente su velocidad a 10 km/h, y se espera que las condiciones permanezcan estables hasta la noche. Sin precipitaciones previstas, la jornada invita a planear actividades al aire libre.