Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este lunes 10 de junio de 2025
Clima en Jujuy
Clima para la mañana de hoy en Jujuy
Esta mañana en Jujuy el clima se presentará con cielos despejados. Las temperaturas mínimas se ubicará en 4.2°C, mientras que los vientos serán moderados con ráfagas que alcanzarán velocidades de hasta 13 km/h. La humedad relativa estará en torno al 85%, lo que podría generar una sensación térmica más fría.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
Por la tarde, las temperaturas subirán a un máximo de 18.4°C acompañado de cielo parcialmente nuboso. Los vientos aumentarán ligeramente su velocidad a 10 km/h, y se espera que las condiciones permanezcan estables hasta la noche. Sin precipitaciones previstas, la jornada invita a planear actividades al aire libre.