Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este jueves 19 de febrero de 2026
En Mendoza, durante la mañana de hoy, se pronostica un día parcialmente nuboso con temperaturas que rondarán entre los 6.6°C y los 17.5°C. Podría haber precipitaciones ligeras, pero la probabilidad es del 0%, lo que indica un clima mayormente seco. Los vientos soplarán desde el sureste con una velocidad máxima de 11 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 13 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza
Para la tarde y noche de hoy en Mendoza, se espera que el cielo continúe parcialmente nuboso. Las temperaturas seguirán suaves, manteniéndose en torno a los mismos valores de la mañana. La humedad se ubicará en el 62%, asegurando un ambiente relativamente fresco y agradable. Los vientos disminuirán levemente, con una velocidad media de 6 km/h. No se esperan precipitaciones significativas durante este periodo.