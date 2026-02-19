Pronóstico del tiempo para hoy en Mendoza

En Mendoza, durante la mañana de hoy, se pronostica un día parcialmente nuboso con temperaturas que rondarán entre los 6.6°C y los 17.5°C. Podría haber precipitaciones ligeras, pero la probabilidad es del 0%, lo que indica un clima mayormente seco. Los vientos soplarán desde el sureste con una velocidad máxima de 11 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 13 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para la tarde y noche de hoy en Mendoza, se espera que el cielo continúe parcialmente nuboso. Las temperaturas seguirán suaves, manteniéndose en torno a los mismos valores de la mañana. La humedad se ubicará en el 62%, asegurando un ambiente relativamente fresco y agradable. Los vientos disminuirán levemente, con una velocidad media de 6 km/h. No se esperan precipitaciones significativas durante este periodo.