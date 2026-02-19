Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este jueves 19 de febrero de 2026
Información Meteorológica
Hoy en Río Negro, el clima se presenta con condiciones variables durante la mañana. Se anticipa un cielo parcialmente nuboso, pero a lo largo de las horas matutinas la probabilidad de alguna precipitación ligera existe. La temperatura mínima será de 6.8°C, mientras que la máxima podría alcanzar los 17.1°C. La humedad relativa se espera que sea alta, alrededor del 82%, lo que podría incrementar la sensación térmica.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
Durante la tarde y hacia la noche, el cielo de Río Negro continuará con intervalos nubosos. Aunque la posibilidad de lluvia es baja, los vientos podrían alcanzar velocidades de hasta 22 km/h, lo cual debe tenerse en cuenta si se realizan actividades al aire libre. La temperatura tenderá a descender ligeramente conforme avanza la noche, permaneciendo dentro de un rango confortable.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 19 de febrero de 2026
Para los interesados en observaciones astronómicas, el sol hará su aparición sobre el horizonte a las 08:33 y se ocultará a las 17:51. La luna se alzará a las 16:59 y se pondrá nuevamente a las 08:09 del día siguiente. Estos momentos ofrecen excelentes oportunidades para capturar el amanecer y el atardecer o para explorar el cielo nocturno.