Hoy en Río Negro, el clima se presenta con condiciones variables durante la mañana. Se anticipa un cielo parcialmente nuboso, pero a lo largo de las horas matutinas la probabilidad de alguna precipitación ligera existe. La temperatura mínima será de 6.8°C, mientras que la máxima podría alcanzar los 17.1°C. La humedad relativa se espera que sea alta, alrededor del 82%, lo que podría incrementar la sensación térmica.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde y hacia la noche, el cielo de Río Negro continuará con intervalos nubosos. Aunque la posibilidad de lluvia es baja, los vientos podrían alcanzar velocidades de hasta 22 km/h, lo cual debe tenerse en cuenta si se realizan actividades al aire libre. La temperatura tenderá a descender ligeramente conforme avanza la noche, permaneciendo dentro de un rango confortable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 19 de febrero de 2026

Para los interesados en observaciones astronómicas, el sol hará su aparición sobre el horizonte a las 08:33 y se ocultará a las 17:51. La luna se alzará a las 16:59 y se pondrá nuevamente a las 08:09 del día siguiente. Estos momentos ofrecen excelentes oportunidades para capturar el amanecer y el atardecer o para explorar el cielo nocturno.