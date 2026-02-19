Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este jueves 19 de febrero de 2026
Clima diario
Estado del clima durante la mañana en San Juan
Hoy por la mañana en San Juan, el clima se presentará parcialmente nuboso, con temperaturas que rondarán entre los 9.2°C y 20.4°C. La velocidad del viento alcanzará un promedio de hasta 11 km/h. La humedad se espera en un 61%, asegurando un ambiente agradable para disfrutar del día al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan
Para la tarde y noche, San Juan mantendrá su estado parcialmente nuboso. Las temperaturas se mantendrán entre 17.1°C y 20.4°C. Se prevé que el viento tenga rachas de hasta 17 km/h, lo que aportará una leve frescura al final del día. Es importante prestar atención a las actualizaciones meteorológicas para evitar sorpresas.