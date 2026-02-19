Estado del clima durante la mañana en San Juan

Hoy por la mañana en San Juan, el clima se presentará parcialmente nuboso, con temperaturas que rondarán entre los 9.2°C y 20.4°C. La velocidad del viento alcanzará un promedio de hasta 11 km/h. La humedad se espera en un 61%, asegurando un ambiente agradable para disfrutar del día al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde y noche, San Juan mantendrá su estado parcialmente nuboso. Las temperaturas se mantendrán entre 17.1°C y 20.4°C. Se prevé que el viento tenga rachas de hasta 17 km/h, lo que aportará una leve frescura al final del día. Es importante prestar atención a las actualizaciones meteorológicas para evitar sorpresas.