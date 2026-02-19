En la mañana de hoy jueves 19 de febrero de 2026, Tierra del Fuego presenta un clima dominado por cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas se ubican en torno a los -0.6°C, mientras que la máxima asciende a unos 2.9°C. La humedad relativa se encuentra cerca del 96%, lo que asegura un día húmedo y fresco. Los vientos, predominantes durante esta parte del día, alcanzan una velocidad media de 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Para la tarde y la noche de hoy se mantiene la tendencia del clima que se mostró en la mañana, con cielos que seguirán siendo parcialmente cubiertos. Aunque las temperaturas no presentarán grandes cambios, se alcanzarán valores de aproximadamente 2.9°C como máxima y -0.6°C como mínima. Gran parte del período vespertino estará acompañado de suave viento, con rachas que podrían llegar a 17 km/h. Sin duda, un día para contemplar la belleza de esta región, disfrutando del aire fresco y la tranquilidad que ofrece el entorno natural de Tierra del Fuego.