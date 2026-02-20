Pronóstico del tiempo para Entre Ríos hoy: cómo estará el clima este viernes 20 de febrero de 2026
Clima diario
Hoy el clima en Entre Ríos se presentará parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.8°C, siendo un día fresco al amanecer. La máxima a lo largo de la jornada alcanzará hasta los 17.2°C. Se espera una velocidad de viento máximo de hasta 13 km/h, lo que provocará una sensación térmica un tanto más baja. La humedad relativa máxima alcanzará el 82%, proporcionando una sensación de humedad moderada.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos
Durante la tarde, se anticipan condiciones similares, con cielo parcialmente nuboso y temperaturas que oscilarán cercanas a los 17°C. Por la noche, el pronóstico prevé nubosidad variable, manteniendo valores térmicos estables en torno a 12°C. Los vientos seguirán soplando a una velocidad media de 7 km/h, proporcionando un ambiente fresco ideal para actividades al aire libre.