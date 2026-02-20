Canal 26
Por Canal 26
viernes, 20 de febrero de 2026, 06:02

Hoy el clima en Entre Ríos se presentará parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.8°C, siendo un día fresco al amanecer. La máxima a lo largo de la jornada alcanzará hasta los 17.2°C. Se espera una velocidad de viento máximo de hasta 13 km/h, lo que provocará una sensación térmica un tanto más baja. La humedad relativa máxima alcanzará el 82%, proporcionando una sensación de humedad moderada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

Durante la tarde, se anticipan condiciones similares, con cielo parcialmente nuboso y temperaturas que oscilarán cercanas a los 17°C. Por la noche, el pronóstico prevé nubosidad variable, manteniendo valores térmicos estables en torno a 12°C. Los vientos seguirán soplando a una velocidad media de 7 km/h, proporcionando un ambiente fresco ideal para actividades al aire libre.