Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este viernes 20 de febrero de 2026
Clima en Formosa
Pronóstico del clima para la mañana en Formosa
En Formosa, la mañana comenzará con un clima mayormente despejado. La temperatura mínima será de 7.9°C, con una humedad relativa en torno al 41%. El viento soplará a una velocidad de 9 km/h, con potencial de ráfagas más intensas. Para más detalles sobre el clima, puede visitar nuestra página enlazada.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa
En la tarde y noche, el clima cambiará ligeramente, presentándose parcialmente nuboso. Las temperaturas subirán hasta un máximo de 20.5°C. A su vez, la humedad alcanzará el 96%. Se espera una velocidad del viento constante de 9 km/h, aunque algunas ráfagas podrían ser más fuertes. Es recomendable estar preparado para posibles cambios durante el día. De igual manera, la presión atmosférica se mantendrá estable, sin precipitaciones significativas.