En el transcurso de la mañana, Jujuy experimentará un clima con algunos nubarrones dispersos, pero sin precipitaciones. Se prevén temperaturas mínimas alrededor de los 4.2°C. Los vientos serán moderados, con una velocidad de hasta 6 km/h, lo que generará un ambiente fresco durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde, las condiciones del tiempo se mantendrán similares, ya que el cielo parcialmente nublado persistirá. La temperatura máxima alcanzará los 18.4°C, ofreciendo una jornada agradable para actividades al aire libre. Durante la noche, las temperaturas descenderán paulatinamente, esperando un aumento moderado en los niveles de humedad, llegando hasta un 46%. Los vientos suaves continuarán, soplando a una media de 10 km/h.