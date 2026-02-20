Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este viernes 20 de febrero de 2026
Clima actual
En el transcurso de la mañana, Jujuy experimentará un clima con algunos nubarrones dispersos, pero sin precipitaciones. Se prevén temperaturas mínimas alrededor de los 4.2°C. Los vientos serán moderados, con una velocidad de hasta 6 km/h, lo que generará un ambiente fresco durante las primeras horas del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
Por la tarde, las condiciones del tiempo se mantendrán similares, ya que el cielo parcialmente nublado persistirá. La temperatura máxima alcanzará los 18.4°C, ofreciendo una jornada agradable para actividades al aire libre. Durante la noche, las temperaturas descenderán paulatinamente, esperando un aumento moderado en los niveles de humedad, llegando hasta un 46%. Los vientos suaves continuarán, soplando a una media de 10 km/h.