Esta mañana en La Rioja habrá condiciones parcialmente nubosas, con temperaturas mínimas alrededor de 6°C. A lo largo del día, la temperatura irá ascendiendo lentamente, alcanzando un máximo de 21.1°C por la tarde. El clima será ideal para aquellas actividades al aire libre, aunque se aconseja llevar abrigo ligero debido a la frescura de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

En la tarde, el cielo permanecerá parcialmente nublado, pudiéndose disfrutar de temperaturas más cálidas cercanas a 21.1°C. Durante la noche, no se descartan ligeras brisas, con velocidad en torno a 10 km/h. La humedad se mantendrá en un rango moderado, haciendo del ambiente agradable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 20 de febrero de 2026

Por último, para los interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:18 y se pondrá a las 18:35. Aproveche este tiempo para apreciar los cielos despejados que se esperan en La Rioja.