El pronóstico del clima para hoy en Mendoza sugiere un día con intervalos nubosos y una temperatura agradable. Aunque la humedad alcanzará el 63%, no se espera lluvia. La temperatura mínima será de 6.6°C y la máxima podría llegar a los 17.5°C. Se prevén vientos con una velocidad máxima de 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y noche, el cielo seguirá con intervalos nubosos. Las condiciones climáticas continuarán estables, sin precipitaciones esperadas. La temperatura no variará mucho en la tarde, manteniéndose en un rango cómodo. Recuerde mantenerse hidratado y proteger su piel si planea pasar tiempo al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 20 de febrero de 2026

La salida del sol en Mendoza está prevista para las 08:34, mientras que la puesta será a las 18:35. Esta es una excelente oportunidad para los interesados en observaciones astronómicas, ya que el periodo de luz será moderado, perfecto para actividades al aire libre.