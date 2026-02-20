Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este viernes 20 de febrero de 2026
Clima del día
Pronóstico del tiempo para hoy en Río Negro
Hoy, en clima de Río Negro, tendremos un día con condiciones parcialmente nubosas. La temperatura mínima estará en los 6.8°C, mientras que la máxima alcanzará los 17.1°C. El viento soplará con una velocidad media de 22 km/h, lo cual contribuirá a una sensación de frescura a lo largo de la mañana. La humedad relativa se mantendrá en torno al 45%, haciendo el día ligeramente húmedo.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
En la tarde, los cielos seguirán parcialmente cubiertos, con temperaturas que se mantendrán en el rango de los 17.1°C, ya que no se espera ninguna lluvia significativa para el día de hoy. El viento, proveniente del oeste, podría alcanzar ráfagas de hasta 43 km/h, continuando con una brisa constante durante toda la noche.