Pronóstico del tiempo para hoy en Río Negro

Hoy, en clima de Río Negro, tendremos un día con condiciones parcialmente nubosas. La temperatura mínima estará en los 6.8°C, mientras que la máxima alcanzará los 17.1°C. El viento soplará con una velocidad media de 22 km/h, lo cual contribuirá a una sensación de frescura a lo largo de la mañana. La humedad relativa se mantendrá en torno al 45%, haciendo el día ligeramente húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

En la tarde, los cielos seguirán parcialmente cubiertos, con temperaturas que se mantendrán en el rango de los 17.1°C, ya que no se espera ninguna lluvia significativa para el día de hoy. El viento, proveniente del oeste, podría alcanzar ráfagas de hasta 43 km/h, continuando con una brisa constante durante toda la noche.