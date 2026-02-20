Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este viernes 20 de febrero de 2026
Clima Salta Hoy
El clima en Salta para este viernes se presenta con una mañana parcialmente nubosa. Las temperaturas irán desde los 3.4°C hasta los 21.2°C, brindando un entorno fresco para las primeras horas del día. Vientos moderados, con una velocidad media de 8 km/h, cruzarán la región, haciendo la jornada agradable. La humedad estará cerca del 47%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
En la tarde y noche, el clima continuará con un cielo parcialmente nuboso, y las temperaturas se tenderán a mantener estables, sin cambios significativos. Se espera que las capas nubosas se mantengan durante el resto del día.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 20 de febrero de 2026
Para aquellos interesados en la astronomía, el amanecer en Salta para este viernes está programado para las 08:03, mientras que el anochecer llegará alrededor de las 18:40.