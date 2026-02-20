El clima en Salta para este viernes se presenta con una mañana parcialmente nubosa. Las temperaturas irán desde los 3.4°C hasta los 21.2°C, brindando un entorno fresco para las primeras horas del día. Vientos moderados, con una velocidad media de 8 km/h, cruzarán la región, haciendo la jornada agradable. La humedad estará cerca del 47%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En la tarde y noche, el clima continuará con un cielo parcialmente nuboso, y las temperaturas se tenderán a mantener estables, sin cambios significativos. Se espera que las capas nubosas se mantengan durante el resto del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 20 de febrero de 2026

Para aquellos interesados en la astronomía, el amanecer en Salta para este viernes está programado para las 08:03, mientras que el anochecer llegará alrededor de las 18:40.