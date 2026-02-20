Para este viernes 20 de febrero de 2026, en San Luis, se anticipa un clima cálido con cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas del día rondarán los 7.5°C. No se esperan precipitaciones significativas, con una probabilidad de lluvia del 0%. La humedad se mantendrá alta, alcanzando un 66% a lo largo de la jornada. Los vientos soplarán desde el norte con una velocidad media de 22 km/h, así que se recomienda llevar ropa ligera pero cómoda.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

A medida que avance la tarde y entrada la noche, el clima seguirá siendo templado con temperaturas que podrían ascender hasta los 17.7°C. El cielo continuará parcialmente cubierto, lo que dará lugar a vistas despejadas del horizonte en horas nocturnas. La velocidad del viento disminuirá un poco, manteniéndose constante en alrededor de 22 km/h, asegurando un ambiente bastante tranquilo.