Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este viernes 20 de febrero de 2026
Clima actual
Pronóstico del clima para Santa Cruz hoy
Hoy en Santa Cruz, se pronostica un clima climático con condiciones parcialmente nubosas durante la mañana. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de 3.4°C, mientras que las máximas alcanzarán los 7.3°C. Los vientos soplarán con una velocidad media de 25 km/h, lo que contribuye a la sensación térmica fría. La humedad relativa estará cerca del 80%, lo que podría generar una sensación de enfriamiento adicional.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Durante la tarde y la noche en Santa Cruz, el cielo se mantendrá mayormente nuboso. Las temperaturas seguirán fluctuando entre los 3.4°C y 7.3°C. Se espera que la velocidad del viento alcance los 29 km/h, intensificando el frió del ambiente. La humedad persistirá en niveles altos, cerca del 80%, sin cambios significativos.
Con estas condiciones, es recomendable mantenerse abrigado y prestar atención a posibles cambios en el tiempo.