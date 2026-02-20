Pronóstico del clima para Santa Cruz hoy

Hoy en Santa Cruz, se pronostica un clima climático con condiciones parcialmente nubosas durante la mañana. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de 3.4°C, mientras que las máximas alcanzarán los 7.3°C. Los vientos soplarán con una velocidad media de 25 km/h, lo que contribuye a la sensación térmica fría. La humedad relativa estará cerca del 80%, lo que podría generar una sensación de enfriamiento adicional.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y la noche en Santa Cruz, el cielo se mantendrá mayormente nuboso. Las temperaturas seguirán fluctuando entre los 3.4°C y 7.3°C. Se espera que la velocidad del viento alcance los 29 km/h, intensificando el frió del ambiente. La humedad persistirá en niveles altos, cerca del 80%, sin cambios significativos.

Con estas condiciones, es recomendable mantenerse abrigado y prestar atención a posibles cambios en el tiempo.