Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este viernes 20 de febrero de 2026
Tiempo en Santa Fe
El clima de hoy en Santa Fe comienza con condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de 7.9°C. Durante la mañana predominarán los cielos nublados con una probabilidad de lluvia casi nula, garantizando un comienzo de día seco. La humedad relativa podría llegar hasta el 85%, lo que podría hacer el ambiente un poco más denso. Se espera que los vientos soplen a una velocidad máxima de 9 km/h, lo cual podría traer cierta frescura en las primeras horas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
Por la tarde, las condiciones seguirán parciales a algo nubladas, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 18.5°C. La chance de precipitaciones sigue siendo baja, pero la humedad se mantendrá alta en torno a 60%. Durante la noche, las condiciones permanecerán estables, sin cambios significativos en la probabilidad de precipitaciones. El viento podría incrementarse ligeramente, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h. Las condiciones estables en la tarde y noche ofrecen una buena oportunidad para actividades al aire libre sin el temor de cambios bruscos en el clima. Se recomienda llevar algo de abrigo si planea salir tarde, debido a la leve caída de la temperatura nocturna.