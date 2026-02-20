El clima de hoy en Santa Fe comienza con condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de 7.9°C. Durante la mañana predominarán los cielos nublados con una probabilidad de lluvia casi nula, garantizando un comienzo de día seco. La humedad relativa podría llegar hasta el 85%, lo que podría hacer el ambiente un poco más denso. Se espera que los vientos soplen a una velocidad máxima de 9 km/h, lo cual podría traer cierta frescura en las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde, las condiciones seguirán parciales a algo nubladas, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 18.5°C. La chance de precipitaciones sigue siendo baja, pero la humedad se mantendrá alta en torno a 60%. Durante la noche, las condiciones permanecerán estables, sin cambios significativos en la probabilidad de precipitaciones. El viento podría incrementarse ligeramente, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h. Las condiciones estables en la tarde y noche ofrecen una buena oportunidad para actividades al aire libre sin el temor de cambios bruscos en el clima. Se recomienda llevar algo de abrigo si planea salir tarde, debido a la leve caída de la temperatura nocturna.