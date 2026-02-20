Para quienes se encuentran en Santiago Del Estero, el clima de la mañana se presenta con una condición despejada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 9.5°C y alcanzarán un máximo de alrededor de 22°C. Se espera que la brisa del este llegue a una velocidad de hasta 26 km/h, creando una sensación agradable para quienes transiten a primeras horas del día. Con una humedad máxima esperada del 63%, la mañana será fresca y seca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

En la tarde y noche, continuará el clima despejado en general, aunque es posible que las nubes hagan apariciones ocasionales. Las temperaturas en este momento oscilarán desde los 15°C hasta alcanzar cerca de los 22°C. Los vientos del noreste persistirán en su intensidad, manteniéndose en el rango de 21 km/h. La humedad podría aumentar ligeramente, llegando a un 63% al caer la noche, pero se mantendrá dentro de un rango confortable para la mayoría.

Recuerde anticiparse a cambios repentinos en el clima y siempre considere capas adicionales de abrigo en la noche cuando las temperaturas tienden a bajar.