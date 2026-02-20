Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este viernes 20 de febrero de 2026
El Clima Hoy
Para quienes se encuentran en Santiago Del Estero, el clima de la mañana se presenta con una condición despejada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 9.5°C y alcanzarán un máximo de alrededor de 22°C. Se espera que la brisa del este llegue a una velocidad de hasta 26 km/h, creando una sensación agradable para quienes transiten a primeras horas del día. Con una humedad máxima esperada del 63%, la mañana será fresca y seca.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero
En la tarde y noche, continuará el clima despejado en general, aunque es posible que las nubes hagan apariciones ocasionales. Las temperaturas en este momento oscilarán desde los 15°C hasta alcanzar cerca de los 22°C. Los vientos del noreste persistirán en su intensidad, manteniéndose en el rango de 21 km/h. La humedad podría aumentar ligeramente, llegando a un 63% al caer la noche, pero se mantendrá dentro de un rango confortable para la mayoría.
Recuerde anticiparse a cambios repentinos en el clima y siempre considere capas adicionales de abrigo en la noche cuando las temperaturas tienden a bajar.