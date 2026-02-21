Para comenzar el día, el clima en Buenos Aires se presentará con un cielo parcialmente nuboso, y temperaturas que oscilarán entre los 5.6°C y 15.7°C. Se espera una humedad relativa máxima de 92%. El viento soplará con velocidad promedio de 10 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h, por lo que es recomendable no olvidar el abrigo al salir.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Pasada la primera mitad del día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares. Durante la tarde, la temperatura máxima será de 15.7°C, mientras que por la noche descenderá hacia 5.6°C. La velocidad del viento se prevé que disminuya ligeramente, ofreciendo un poco de alivio a las ráfagas de la mañana. Si tienes planeado salir, es recomendable llevar una capa ligera ya que el viento puede intensificarse hasta 21 km/h.