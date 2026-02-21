En el plano matutino, se espera que el clima de Ciudad de Buenos Aires esté marcado por una nubosidad parcial acompañada de temperaturas que podrían descender hasta los 8.6°C. La humedad relativa alcanzará un promedio de 78%, mientras que los vientos mantendrán una velocidad media de 12 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde y la noche, las temperaturas irán en ascenso, alcanzando un máximo de 16°C. La probabilidad de precipitaciones es escasa, asegurando una jornada mayormente seca. Los vientos podrían intensificarse llegando a soplar a una máxima de 22 km/h.