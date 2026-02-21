En Jujuy, se espera un día con el cielo parcialmente nuboso, ideal para disfrutar del aire libre. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 4.2°C, lo que implica un clima fresco. No hay previsiones de lluvia, lo cual es una excelente noticia para quienes planean actividades al aire libre. La humedad relativa será de alrededor del 46%, contribuyendo a un ambiente agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde y noche, se anticipa que el cielo continúe parcialmente nublado, con máximas alcanzando los 18.4°C. Los vientos tendrán una velocidad media de 10 km/h, lo que proporciona una brisa suave ideal para pasear por la ciudad. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por inclemencias climáticas.