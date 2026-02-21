Estado del tiempo por la mañana en La Pampa

Hoy, el clima en La Pampa comenzará con una temperatura mínima de 7.1°C. Se espera que el cielo esté parcialmente nuboso. A lo largo de la mañana, la humedad alcanzará un nivel del 40%, manteniendo una sensación fresca y agradable. El viento soplará a una velocidad promedio de 14 km/h, lo que proporcionará un ligero respiro de las temperaturas más bajas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Durante la tarde y la noche, las condiciones climáticas serán similares, alcanzando una temperatura máxima de 18.4°C. La humedad podría subir hasta el 79%, generando una atmósfera más cálida pero aún parcialmente nubosa. El viento podría intensificarse un poco, alcanzando rápidamente los 18 km/h, lo que puede proporcionar alivio ante el leve aumento de temperatura.

Nota importante: Aunque no se esperan precipitaciones significativas hoy, siempre es buena idea estar preparado para cambios inesperados en las condiciones climáticas.