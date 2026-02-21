Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este sábado 21 de febrero de 2026
Informe Meteorológico
Estado del tiempo por la mañana en La Pampa
Hoy, el clima en La Pampa comenzará con una temperatura mínima de 7.1°C. Se espera que el cielo esté parcialmente nuboso. A lo largo de la mañana, la humedad alcanzará un nivel del 40%, manteniendo una sensación fresca y agradable. El viento soplará a una velocidad promedio de 14 km/h, lo que proporcionará un ligero respiro de las temperaturas más bajas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa
Durante la tarde y la noche, las condiciones climáticas serán similares, alcanzando una temperatura máxima de 18.4°C. La humedad podría subir hasta el 79%, generando una atmósfera más cálida pero aún parcialmente nubosa. El viento podría intensificarse un poco, alcanzando rápidamente los 18 km/h, lo que puede proporcionar alivio ante el leve aumento de temperatura.
Nota importante: Aunque no se esperan precipitaciones significativas hoy, siempre es buena idea estar preparado para cambios inesperados en las condiciones climáticas.