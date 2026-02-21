Hoy en La Rioja, el clima comenzará parcialmente nuboso con temperaturas mínimas en torno a 6°C. A lo largo de la mañana, se espera que el cielo continúe con algunas nubes mientras el viento sopla a una velocidad máxima de 10 km/h. La humedad promedio se mantendrá alrededor de 40%, haciendo que se sienta algo fresco en las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Durante la tarde, las temperaturas irán ascendiendo hasta alcanzar los 21°C. Se anticipa un incremento en la velocidad del viento, llegando a ráfagas de 21 km/h, y un ligero incremento en la nubosidad. A medida que transcurre la noche, el clima se mantendrá sin grandes variaciones, con temperaturas que no deberían bajar más allá de los 11°C.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 21 de febrero de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, hoy el sol se elevará a las 08:18 y ocultará su majestuosidad a las 18:35. Por su parte, la luna hará su aparición a las 17:55 y ocultará su reflejo en la madrugada a las 07:47.