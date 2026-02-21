Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este sábado 21 de febrero de 2026
Clima diario
Para el día de hoy en Mendoza, el clima comenzará con un cielo parcialmente nuboso en la mañana. Las temperaturas mínimas se registrarán en torno a los 6.6°C, y la presencia de nubes será moderada, aunque no se esperan precipitaciones durante la primera parte del día. Los vientos tendrán una intensidad de hasta 11 km/h, lo cual brindará una sensación térmica más fresca.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza
Para la tarde y noche, las temperaturas elevarán hasta alcanzar un promedio máximo de 17.5°C. Las condiciones continuarán con un cielo mayormente nublado y vientos que podrían alcanzar ráfagas de hasta 13 km/h, aportando una brisa más notoria. A lo largo de la jornada, la humedad se mantendrá alrededor del 62%, ofreciendo un ambiente confortable para realizar actividades al aire libre.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 21 de febrero de 2026
El amanecer está previsto para las 08:05, mientras que el sol se pondrá a las 18:35, permitiendo disfrutar de aproximadamente diez horas y media de luz diurna.