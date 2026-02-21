Para el día de hoy en Mendoza, el clima comenzará con un cielo parcialmente nuboso en la mañana. Las temperaturas mínimas se registrarán en torno a los 6.6°C, y la presencia de nubes será moderada, aunque no se esperan precipitaciones durante la primera parte del día. Los vientos tendrán una intensidad de hasta 11 km/h, lo cual brindará una sensación térmica más fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para la tarde y noche, las temperaturas elevarán hasta alcanzar un promedio máximo de 17.5°C. Las condiciones continuarán con un cielo mayormente nublado y vientos que podrían alcanzar ráfagas de hasta 13 km/h, aportando una brisa más notoria. A lo largo de la jornada, la humedad se mantendrá alrededor del 62%, ofreciendo un ambiente confortable para realizar actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 21 de febrero de 2026

El amanecer está previsto para las 08:05, mientras que el sol se pondrá a las 18:35, permitiendo disfrutar de aproximadamente diez horas y media de luz diurna.