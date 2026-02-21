Hoy en Neuquén, el clima estará caracterizado principalmente por condiciones parcialmente nubosas. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 4.9°C, creando una sensación fresca. Los vientos, provenientes del oeste, alcanzarán velocidades de hasta 13 km/h, manteniendo el ambiente ligeramente fresco pese a la nubosidad parcial.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Para la tarde y la noche, la máxima alcanzará los 17°C, lo que permitirá una atmósfera más cálida conforme avance el día. Aunque las nubes estarán presentes, la posibilidad de precipitaciones es mínima, favoreciendo así actividades al aire libre. La humedad se mantendrá en un nivel del 35%, lo que es relativamente moderado, asegurando cierto confort climático en el transcurso del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 21 de febrero de 2026

Las condiciones astronómicas para hoy en Neuquén incluirán un amanecer a las 08:47 y la puesta de sol ocurrirá alrededor de las 18:16. Tenga en cuenta estas horas si planea actividades que dependan de la luz del sol.