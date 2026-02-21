Hoy en Río Negro, las condiciones climáticas se presentarán mayormente estables. Durante la mañana, se espera que el cielo esté parcialmente nuboso, con una temperatura mínima registrada de 6.8°C. La humedad relativa irá incrementándose a lo largo del día, alcanzando un máximo del 82%.

Si deseas más detalles sobre el clima en otras áreas de Argentina, puedes consultar el enlace proporcionado. Sin embargo, hoy no se esperan lluvias durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Para la tarde y noche, se prevé que las condiciones continúen con un cielo parcialmente nublado. La temperatura máxima podría subir hasta los 17.1°C. El viento soplará más fuerte en la tarde, con un promedio de 22 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 43 km/h, propiciando una sensación de frescura en el ambiente. Si bien no se esperan lluvias, es recomendable llevar una chaqueta por el fuerte viento.

Observaciones astronómicas

Hoy, el amanecer en Río Negro está programado para las 08:33, mientras que el atardecer será a las 17:51. Estos momentos del día ofrecen la oportunidad perfecta para practicar observación astronómica o disfrutar de la tranquilidad del amanecer.