Pronóstico del clima hoy en Santa Cruz

La jornada de hoy en Santa Cruz inicia con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura que se mantiene fresca. La clima permite experiencias agradables al exterior ya que no se esperan precipitaciones significativas. El viento sopla suave desde el noreste, alcanzando una velocidad máxima de 25 km/h y proporcionando una sensación térmica moderada en esta región patagónica. La humedad ronda el 80%, contribuyendo a una sensación de frescura en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

A medida que el día avanza hacia la tarde y la noche, el panorama climático se mantiene similar, con algunas nubes presentes que no impedirán disfrutar de actividades al aire libre. Las temperaturas subirán levemente, alcanzando los 7.3°C. El viento continuará presente, aunque no se espera que supere los 16 km/h, lo cual es manejable para las condiciones generales quienes elijan pasar tiempo fuera de sus hogares.

Este ambiente, a pesar de ser fresco, ofrece la oportunidad para disfrutar días de sazon temporado. Recomendamos siempre tener a mano una campera ligera para asegurar el confort durante las horas más frescas.