Hoy en Chubut, el clima será mayormente despejado, con una temperatura mínima de 7.3°C durante la mañana. La humedad relativa alcanzará un 79%, por lo que el aire podría sentirse algo pesado al inicio del día. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán estables con vientos moderados que pueden alcanzar hasta 31 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Durante la tarde en Chubut, la temperatura máxima llegará a 14.7°C. El cielo continuará con un fuerte predominio de cielos despejados, pero los vientos se incrementarán alcanzando rachas más intensas alrededor de 52 km/h. Ya entrada la noche, las temperaturas descenderán levemente, mientras que la humedad aumentará, alcanzando un 47%.