Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este domingo 22 de febrero de 2026
Este domingo, el clima en Córdoba comenzará con un cielo parcialmente nuboso, brindando un aspecto cambiante al amanecer. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.3°C, proporcionando un ambiente fresco ideal para actividades al aire libre. Los vientos tendrán una velocidad media de aproximadamente 22 km/h, ofreciendo una brisa suave pero constante.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
En la tarde, se esperan temperaturas que se elevarán hasta los 21.9°C. El cielo se mantendrá parcialmente nuboso. No se prevén precipitaciones significativas, lo que permitirá disfrutar del día sin complicaciones. La noche llegará con cielos abiertos y lo que podría ser un ambiente fresco, por lo que se recomienda llevar abrigo al salir.