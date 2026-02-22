Canal 26
Clima en Córdoba hoy

Este domingo, el clima en Córdoba comenzará con un cielo parcialmente nuboso, brindando un aspecto cambiante al amanecer. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.3°C, proporcionando un ambiente fresco ideal para actividades al aire libre. Los vientos tendrán una velocidad media de aproximadamente 22 km/h, ofreciendo una brisa suave pero constante.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde, se esperan temperaturas que se elevarán hasta los 21.9°C. El cielo se mantendrá parcialmente nuboso. No se prevén precipitaciones significativas, lo que permitirá disfrutar del día sin complicaciones. La noche llegará con cielos abiertos y lo que podría ser un ambiente fresco, por lo que se recomienda llevar abrigo al salir.