Pronóstico para la mañana

Hoy en Corrientes, el clima comenzará con condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas matutinas oscilarán entre los 8.2°C y los 18.8°C, ofreciendo un inicio del día fresco pero agradable. La humedad en el ambiente será del 94%, así que se sentirá un poco pesada. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde, el clima se mantendrá con condiciones similares. La temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 18.8°C. Aunque no se esperan lluvias, el cielo continuará parcialmente nuboso. Los vientos del este seguirán con una velocidad moderada de 9 km/h.