Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este domingo 22 de febrero de 2026
Actualidad Climática
Pronóstico para la mañana
Hoy en Corrientes, el clima comenzará con condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas matutinas oscilarán entre los 8.2°C y los 18.8°C, ofreciendo un inicio del día fresco pero agradable. La humedad en el ambiente será del 94%, así que se sentirá un poco pesada. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 9 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
Por la tarde, el clima se mantendrá con condiciones similares. La temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 18.8°C. Aunque no se esperan lluvias, el cielo continuará parcialmente nuboso. Los vientos del este seguirán con una velocidad moderada de 9 km/h.