Hoy en La Rioja, se espera que el clima presente cielo parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas mínimas que rondarán los 6°C. Se prevé una leve brisa del sureste con velocidades de aproximadamente 10 km/h. No se esperan precipitaciones en esta franja horaria, por lo que el tiempo será mayormente seco. Para más detalles sobre el clima puedes consultar el enlace especificado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Durante la tarde y la noche, el tiempo continuará con características similares: cielo parcialmente nuboso y sin probabilidad de lluvias. Las temperaturas pueden alcanzar un máximo de 21.1°C, brindando una tarde cálida. El viento tenderá a aumentar su velocidad hasta 21 km/h provenientes del sureste. Se recomienda estar atento a posibles cambios de temperatura a medida que avance la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 22 de febrero de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer está previsto para las 08:18 y el atardecer para las 18:35. Esto ofrecerá un día con una duración solar de aproximadamente 10 horas y 17 minutos.