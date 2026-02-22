Este domingo en Misiones, se prevé un clima caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas estarán alrededor de los 6.8°C, mientras que la humedad alcanzará un máximo de 97%. El viento tendrá una velocidad promedio de 8 km/h, transformando el inicio del día en una jornada fresca y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Por la tarde, la máxima se elevará a 18.2°C, con vientos del suroeste que mantendrán una velocidad constante. Este ligero ascenso en la temperatura hará que la sensación térmica sea más agradable. Es importante mencionar que la probabilidad de precipitaciones es nula, por lo que no se esperan lluvias en la región durante el día.

Observaciones astronómicas

Hoy, el amanecer en Misiones se producirá a las 07:30, mientras que el atardecer se dará a las 17:57. Estos fenómenos astronómicos marcan el inicio y el fin del día, ofreciendo un espectáculo natural que invita a quienes aprecian los momentos de paz y tranquilidad.