Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este domingo 22 de febrero de 2026
El tiempo hoy
Clima en Río Negro para la mañana
Esta mañana en Río Negro, se espera un clima parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas en torno a los 6.8°C. No se espera lluvia, lo que asegurará un amanecer medianamente agradable. La humedad relativa rondará el 45%, lo cual es ideal para quienes disfruten de un ambiente fresco pero no demasiado húmedo. Los vientos serán leves, alcanzando velocidades de hasta 22 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
Durante la tarde y noche, el tiempo en Río Negro continuará con cielo parcialmente nuboso, y la temperatura máxima alcanzará los 17.1°C. Se espera un aumento en la velocidad del viento, llegando hasta 43 km/h, lo que podría aportar una sensación térmica algo más fresca. La humedad disminuirá aún más, con un promedio del 82%. Sin precipitaciones en el horizonte, esta jornada se presenta ideal para actividades al aire libre, siempre considerando las ráfagas ocasionales.