Clima en Río Negro para la mañana

Esta mañana en Río Negro, se espera un clima parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas en torno a los 6.8°C. No se espera lluvia, lo que asegurará un amanecer medianamente agradable. La humedad relativa rondará el 45%, lo cual es ideal para quienes disfruten de un ambiente fresco pero no demasiado húmedo. Los vientos serán leves, alcanzando velocidades de hasta 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde y noche, el tiempo en Río Negro continuará con cielo parcialmente nuboso, y la temperatura máxima alcanzará los 17.1°C. Se espera un aumento en la velocidad del viento, llegando hasta 43 km/h, lo que podría aportar una sensación térmica algo más fresca. La humedad disminuirá aún más, con un promedio del 82%. Sin precipitaciones en el horizonte, esta jornada se presenta ideal para actividades al aire libre, siempre considerando las ráfagas ocasionales.